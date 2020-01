De mooiste foto's van Natuurlijk Delfland

Schiedam - Op 5 januari zijn op de nieuwjaarsbijeenkomst van Natuurlijk Delfland door de aanwezigen de winnaars bepaald van de fotowedstrijd Mijn mooiste natuurfoto uit 2019. De deelnemers konden maximaal 2 foto's per categorie insturen; de categorieën waren Insecten, Planten, Natuur algemeen en Vogels.



Er hebben 150 mensen aan de wedstrijd deelgenomen die 294 foto's hebben ingestuurd. Een tweekoppige jury had een selectie gemaakt, deze bestond uit Kees van der Kraan, secretaris Natuurlijk Delfland en Guy Dekelver, internationaal amateur wildlife fotograaf. Tijdens de bijeenkomst waren er circa 90 mensen aanwezig, die elk vijf punten per categorie kregen om onder één of meerdere foto's te verdelen.

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze activiteiten komen we tot een duurzame en robuuste natuur.

Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt. Elk jaar kent een groot thema. In 2020 is het thema Natuurinclusief

De winnaars

Insecten: Wim van Nimwegen met een ligusterpijlstaart, hij heeft de foto op zijn volkstuin genomen, de rups zat op een sering.

Planten: Annette Descamps met klaprozen, gemaakt op 29 mei 2019 in Delfgauw.

Natuur, algemeen, Diamond Schrama, springende vos, een vos springt over het water in de . Amsterdamse Waterleiding Duinen.

Vogels: Floris van Geest, 14 jaar, Monster, Poelzone, 27 februari 2019. Deze prachtige rallensoort is weinig bekend. De meeste mensen hebben er nog nooit van gehoord! Hij leidt een zeer verborgen leven tussen het riet. Dit exemplaar kwam even zonnen terwijl ik vast klaar zat met mijn camera.

De winnaars ontvangen elk een bon ter waarde van € 50,- die in de afdelingswinkel te besteden is.

Meer info via www.knnv.nl/afdelingDelfland.