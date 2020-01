Donorregistratie? Leer het bij de cursus 'Digisterker'

Schiedam - Volgende week woensdag, 15 januari, start de gratis vierdelige cursus 'Digisterker: leren werken met de digitale overheid' in Wijkcentrum de Buurtvlinder, Stockholm 8 in Schiedam Noord. Onder meer de donorregistratie komt daarbij aan bod.



Deelnemers zijn bekend met het internet en e-mail. Er is plaats voor 6 deelnemers. De cursus vindt plaats op woensdag 15, 22 en 29 januari en 5 februari van 14.00 tot 16.00 uur. Er wordt geoefend op de computers van de Buurtvlinder.

We moeten steeds meer regelen via internet: aangeven of we onze organen willen afstaan na overlijden in het Donorregister, een afspraak maken bij de gemeente voor een nieuw paspoort, een declaratie indienen bij de Zorgverzekeraar of het aanvragen van een toeslag. In steeds meer gevallen is daar een DigiD bij nodig. Tijdens de cursus vraagt u een DigiD aan, als u deze nog niet heeft én u leert er veilig mee werken.

Aanmelden bij de Bibliotheek in de Bibliotheek in de Korenbeurs aan de Lange Haven 145 in Schiedam of bel 010 714 63 00.