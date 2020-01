Moet Schiedam ook een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling krijgen?

Schiedam - Onze buurman Rotterdam lijkt als eerste stad in Nederland een verbod op het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling te krijgen. Gisteren is daar, na een ommezwaai van de VVD, een raadsmeerderheid voor zó'n vuurwerkverbod ontstaan. De Schiedamse burgemeester Cor Lamers liet al eerder weten voorstander te zijn van een verbod in onze stad. Moet Schiedam het Rotterdamse voorbeeld volgen? Geef je mening via Facebook of mail naar redactie.ns@dpgmedia.nl.

Burgemeester Cor Lamers sprak zaterdag tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Schiedam onder meer over de jaarwisseling: "Toen ik burgemeester werd van deze stad, schrok ik van de intensiteit en vernielingen met oud en nieuw. Maar je went er haast aan. Het lijkt soms wel gewoon te zijn."

"In Schiedam waren geen grote incidenten, maar wel veel incidenten", stelde Lamers. "De conclusie is dat we preventief heel veel doen. En met succes. Daar gaan we dus mee door."

Door preventieve maatregelen voorafgaand aan oud en nieuw zijn grotere incidenten voorkomen, aldus de burgemeester. "De voorlopige conclusie na de eerste schadebepalingen is gunstig. Er is bijna een halvering van de schade ten opzichte van vorig jaar. Nu is het ongeveer 30.000 euro. Preventie is dus goed en laat zien dat vooraf ingrijpen nodig is. Maar ook dat kost natuurlijk geld en tijd. En eigenlijk zou dat helemaal niet nodig moeten zijn."

Tijdens zijn speech ging de burgemeester ook in op de vuurwerkdiscussie en zijn persoonlijke opvatting over de kwestie. "Inmiddels blijkt een steeds groter deel van Nederland dezelfde mening te hebben."