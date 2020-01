Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! Gieneke vraagt of we met z'n allen niet gewoon onze troep kunnen opruimen.



'Het is zo mooi om langs de Poldervaart achter begraafplaats Schiedam te lopen, fietsen, wandelen. Echter tot mijn verbazing zie ik in het gras langs het fietspad alleen maar kapotte bierblikjes, hele bierblikjes, plastic flessen, etc. Mensen. we moeten met z'n allen genieten van onze natuurschoon in de stad.

Op deze plek is veel natuurschoon: vissen, eenden, vossen, konijnen vogels, etc. Dit moeten we behouden, ook voor onze kinderen. het is slecht voor het milieu en de dieren kunnen verwondingen oplopen, en ook de wandelaars met hun schoenen en spelende kinderen. Dus laten we het met z'n allen doen. Neem het mee of gooi het in de vuilnisbakken. Ook bij de dichtstbijzijnde parkeerplaats achter school staan vier afvalbakken... En nog ligt alles op de grond: flessen, etenswaren, blikjes. Kom op, gooi het in de vuilnisbak, ze staan er niet voor niets!

Op de foto zie je wat ik heb opgeraapt tijdens wandelen met mijn hond. Ik heb het in een poepzakje gedaan, het is toch verschrikkelijk. En dit is nog maar een topje van de ijsberg er ligt nog veel meer.'

(Gieneke van 't Geloof)