Recordaantal bezoekers voor Wenneker Cinema in 2019!

Schiedam - Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers van Wenneker Cinema op zondag 5 januari deelde voorzitter van het bestuur Menno Siljee trots mee dat het filmhuis van Schiedam in 2019 20% meer bezoekers dan in 2018 heeft mogen ontvangen. Bijna 15.000 bezoekers kochten een kaartje voor een filmvoorstelling. Daarnaast kwamen er nog eens bijna 5000 bezoekers naar schoolvoorstellingen, het Suikerzoetfestival en de Lions benefietdag. “Dankzij de inzet van ook een record aantal vrijwilligers, directeur Gerard en coördinator Fred kunnen we terugkijken op een zeer succesvol filmhuisjaar met een totaal van bijna 20.000 bezoekers!”, aldus Siljee.



Naast topfilms als Bohemian Rhapsody, A Star is Born, A casa tutti bene en The Favourite, zorgde een groot aantal educatieve voorstellingen voor de stijging in bezoekersaantallen. Bovendien nam Wenneker Cinema deel aan de cultuur preview dag voor de brugklassen van Lyceum Schravenlant en op 14 juni aan de eerste S’Culture Club, een multidisciplinair festival dat werd georganiseerd samen met en voor Schiedamse jongeren. Dit jaar is Wenneker Cinema wederom onderdeel van het educatieve aanbod voor primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast trokken de roze film, film & diner en film & filosofie veel nieuwe bezoekers.

Wenneker Cinema is gevestigd in het Wennekerpand, Vijgensteeg 2, Schiedam. Het filmhuis van Schiedam is als Stichting Filmclub Schiedam opgericht in 1982 en wordt gerund door directeur Gerard Sparla, coördinator Fred van de Griendt en 60 vrijwilligers.