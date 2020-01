Waarom heeft Schiedam grootste huizenprijsstijging van 2019?

Schiedam - In de maand-alert van Ortec Finance is november 2019 geanalyseerd. 'Deze maand zoomen we in op een opmerkelijke gemeente in Nederland: Schiedam, de gemeente met de grootste prijsstijging van 2019. Waardoor wordt deze stijging veroorzaakt? Hoeveel is de gemiddelde woning waard in deze regio en wat zou je hebben verdiend als je in juli 2017 een appartement in Schiedam had gekocht?' Opmerkelijk feitje: Ruim 1/3 van alle woningkopers is een Rotterdammer



Het landelijke beeld is dat de huizenprijzen ook in november gemiddeld blijven stijgen. Op jaarbasis is de stijging in Nederland meer dan 6%. Er werden meer dan 22 duizend woningen verkocht, dat zijn er ruim duizend minder dan een jaar geleden.

Analyse Schiedam

Schiedam wordt door sommigen het Brooklyn van Rotterdam genoemd. Ruim 1/3 van alle woningkopers is een Rotterdammer. Wellicht komt dit omdat de prijzen in Schiedam meevallen voor een Rotterdammer. In november 2019 kost ons standaard appartement (bouwjaar 1985, 70m² wonen) in Rotterdam € 210.000,- terwijl ditzelfde appartement in Schiedam ruim 35 duizend euro minder kost. Het lijkt dus een aantrekkelijke optie om van Rotterdam naar Schiedam te verhuizen.

Sinds juli 2017 is er een kentering op de woningmarkt van Schiedam geweest. Vanaf die maand stijgen de prijzen van appartementen in Schiedam gestaag meer dan de gemiddelden voor Nederland, maar ook meer dan Rotterdam. Tot november 2019 zet deze prijsstijging flink door. Ons standaardappartement stijgt in deze periode in waarde van € 123.500,- naar € 175.000,-. Een stijging van 41%. In Rotterdam kostte ditzelfde appartement in juli 2017 zo'n € 154.000,- een verschil van 35%. Dit is opvallend meer dan de gemiddelde prijsstijging van appartementen in Nederland die in dezelfde periode 27% bedraagt. De prijsontwikkeling van appartementen in de regio Rotterdam is dus groot.

Het is duidelijk zichtbaar dat de prijsstijging van de appartementen in Schiedam vanaf 1 juli 2017 het grootst is. Alle woningtypen in Schiedam kennen een grotere prijsstijging dan het gemiddelde van Nederland. Een reden voor de prijsstijgingen zou kunnen zijn dat de voorraad opdroogt. We zien wel dat het aantal transacties van de appartementen (lichtblauwe kolommen) in 2017 toeneemt naar gemiddeld 80 tot 100 woningen per maand, dat dit in in 2018 afneemt naar gemiddeld 80 en in 2019 tot gemiddeld 70. Geen overtuigend beeld van een opdrogende markt. Het lijkt er echter wel op dat het aanbod vermindert.

Lees het volledige interactieve rapport op: innovation.ortecfinance.com/Maandalert-Woningmarkt/index.html

Over Ortec Finance

Ortec Finance is een wereldwijde leverancier van toonaangevende technologie en oplossingen voor het nemen van investeringsbeslissingen. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam, daarnaast heeft Ortec Finance kantoren in Amsterdam, Londen, Toronto, Hong Kong en Zürich. Wij ontwerpen, bouwen en leveren hoogwaardige softwaremodellen voor asset-liability management, ex-ante en ex-post risicobeheer, performance meting en risico attributie en financiële planning. Onze klanten zijn marktleider op het gebied van pensioenen, sovereign en private wealth, verzekeringen en asset management. Ook gemeenten en woningcorporaties behoren tot onze klantenkring.