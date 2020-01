Grond onder sportvelden Harga 2.0 niet verontreinigd

"Misverstand", heet de ophef over een mogelijk nieuwe verontreiniging in sportpark Harga. Daar is het echter brandschoon. De vervuiling is gevonden bij de ontmanteling van een oud sportveld. (foto: DPG/gsv) (Foto: )

SCHIEDAM - Was dat schrikken. Het leek, dat de gemeente door in Harga aangetroffen vervuilde grond nóg een hoofdstuk kon toevoegen aan het hoofdpijndossier dat 'verzakking sportpark WA' heet. De sportclubs op Harga 2.0 kunnen opgelucht adem halen: het is er brandschoon.



(door Gerard S. Verver)

"Dat dacht ik ook", reageert Huib Zandwijk, die in 2013 als voorzitter van de sportraad geconfronteerd werd met Harga-vervuiling. "Het ging om met zware metalen verontreinigde grond onder Gebako-trainingsvelden", weet hij zich te herinneren. "Ons is toen verzekerd, dat alle schadelijke materialen netjes waren afgevoerd." Ook oud-voorzitter van Spirit/HC Schiedam René van der Klink heeft zich er in de aanloop naar de aanleg van de hockeyvelden mee bezig gehouden. "We hebben er veel aandacht aan besteed. Ook zijn er externe experts ingeschakeld en monsters genomen. En is de verontreiniging, die overbleef voldoende afgedekt en ingepakt." Dat klopt. "Want", stelt het stadskantoor stellig, "de sportvelden zijn niet vervuild". De verontreiniging is vastgesteld op "een oud sportveld. Bij de ontmanteling bleek, dat er in het verleden in de fundering, overigens ongevaarlijk, materiaal is verwerkt, dat niet herbruikbaar is. Daar was al rekening mee gehouden en 550.000 euro apart gezet." Omdat het gebied omvangrijker blijkt te zijn komen de kosten op 750.000 uit.