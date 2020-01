Wordt wethouder Fahid Minhas de 'Beste bestuurder jonger dan 40 jaar'

Schiedam - De Schiedamse wethouder Fahid Minhas is door het tijdschrift Binnenlands Bestuur genomineerd voor de titel Beste bestuurder jonger dan 40 jaar. Voor de titel komen bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen in aanmerking. Wethouder Minhas is een van de drie kanshebbers.





De verkiezing van de Beste bestuurder jonger dan 40 jaar bestaat uit twee rondes. In de eerste ronde konden lokale politici, bestuurders, griffiers en secretarissen aangeven wie volgens hen kans moet maken op de titel. In de tweede ronde, die op maandag 6 januari van start gaat, kan iedereen meestemmen via www.bestebestuurder.nl. Stemmen kan tot en met zondag 12 januari.

Mensen die wethouder Minhas in de eerste ronde voordroegen, omschreven hem volgens Binnenlands Bestuur als volgt. "De manier waarop wethouder Minhas de woningbouw aanpakt in Schiedam wordt voluit geprezen door stemmers. Zijn ambitieuze projecten waaruit lef, kennis van zaken en inzicht blijken, worden erg gewaardeerd. Daarnaast wordt wethouder Minhas geprezen om de manier waarop hij luistert naar de inwoners van Schiedam en de raadsleden. Volgens een van de stemmers voelen mensen zich serieus genomen als ze in gesprek gaan met wethouder Minhas."

Portefeuille

Binnen het college van burgemeester en wethouders houdt wethouder Minhas zich bezig met de aandachtsgebieden Bouwen en Wonen, Ruimtelijke Ordening, Maritieme ontwikkeling, Bedrijventerreinen en Sport. De winnaar van de verkiezing wordt bekendgemaakt tijdens Kompas 2020, het nieuwjaarsevenement van Binnenlands Bestuur, dat plaatsvindt op 16 januari.