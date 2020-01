Sommige Schiedammertjes hebben al 100 euro verdiend met inzamelen!

Schiedam - Net als voorgaande jaren is ook dit jaar Irado weer druk bezig om met buurtbewoners de kerstbomen en vuurwerkresten op te ruimen. Zo zorgen we er samen voor dat de buitenruimte weer schoon is. De hulp van de Schiedammers wordt ook beloond: wanneer je zelf een kerstboom inlevert krijg je € 0,50 per boom en voor elke vuilniszak met vuurwerkafval €1,00. Veel kinderen hebben zo al een leuk zakcentje bij elkaar gespaard; sommigen al wel €100,-! Morgen is de laatste kans een zakcentje bij te verdienen.

Inmiddels zijn er op 6 januari al ruim 1400 kerstbomen ingeleverd, en ook al 1400 zakken vuurwerk. Doordat veel mensen traditiegetrouw wachten tot Driekoningen met de boom aftuigen, verwachten we morgen nog een flink aantal kerstbomen op één van de inzamelpunten in Schiedam. De ingezamelde kerstbomen worden versnipperd en gaan naar de biomassacentrale waar het verwerkt wordt tot groene stroom.

Locaties en tijden

Op 7 januari is de laatste inleverdag voor de kerstbomen en het vuurwerk. Hieronder kun je de locaties en tijden vinden:

7 januari

Parkeerplaats Krona

08:00-15:30

Geuzenplein

08:00-15:30

Aleidastraat

08:00-15:30

Nolenslaan/ Lieftinckplein

09:30-10:20

Koemarkt

10:30-11:20

Van 't Hoffplein

11:30-12:20

Westerhavenbrug/ Stadhouderskade

13:00-13:50

Bachplein (marktterrein)

14:00-14:50

Van Anrooijlaan (OBS De Loep)

15:00-15:50

