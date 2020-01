Stedelijk Museum Schiedam koopt 'afval'

Schiedam - Het Stedelijk Museum Schiedam heeft een kunstwerk gekocht van Jan Eric Visser (1962). Het beeld dat hij van zijn eigen huisvuil maakte, is vanaf 11 januarite zien in de tentoonstelling De vuilniszak als muze. Schone kunst van Jan Eric Visser. Met zijn sculpturen vraagt de Rotterdamse kunstenaar ook aandacht voor het milieu. De aankoop vormt een mooie aanvulling op de hedendaagse kunstcollectie, zegt Catrien Schreuder, hoofd Tentoonstellingen en Collecties. Daarbij ligt een accent op werk dat je laat nadenken over sociale en maatschappelijke ontwikkelingen.



Het fijne aan Vissers werk is dat je het op allerlei manieren kunt bekijken. Het materiaal doet denken aan steen, brons en keramiek. De vloeiende vormen zijn aantrekkelijk zonder dat ze verwijzen naar iets wat je herkent. Dan is er de kringloop, de recycling, het besef dat je naar 100% afval kijkt. Huisvuil is goud voor Visser. 'Mijn boodschappen komen door de voordeur naar binnen en de verpakkingen gaan als kunst weer naar buiten.'



Krantenpapier, folders en huisvuil

Voor de aangekochte sculptuur gebruikte Visser krantenpapier, folders en huisvuil dat niet kan bederven. De buitenkant glanst doordat Visser ze impregneerde met devotiekaarsstompjes, afval van een kerk. De kleur komt van afgedankte folders. Visser is de enige kunstenaar die kunst maakt van zijn eigen afval. 'Veel mensen zullen de aantrekkelijke vorm en het gebruikte materiaal als een tegenstelling ervaren', zegt curator Colin Huizing.



Mysterie

De aankoop heeft geen titel. Visser geeft nooit titels omdat dat de kijker zou kunnen sturen. Zijn beelden laten zich moeilijk raden en dat is precies de bedoeling. Wat is het? Wat is het voor materiaal? Hoe is het gemaakt? De kunstenaar probeert de kijker te verbinden met de kringloop en levenscyclus die in zijn ogen een mysterie zijn.