'Veranderingen' bij de Lange Kerkstraat

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! Roger Pluijm zag een verandering op de Lange Kerkstraat.



'Een oplettende kijker ziet het meteen: de lichtbak en logo's Albert Heijn, Blokker en C&A aan de Lange Kerkstraat zijn vernieuwd. Afgelopen week werden de verouderde eraf gehaald. Het meest opvallende is het nieuwe Blokker-logo, bij 'C&A' zie ik ook iets 'nieuws' dacht ik. Blokker, die het keer op keer moeilijk schijnt te hebben, voor mij vreemd, het is er altijd druk, altijd in beweging, never a dull moment. Laat deze laatste oer-Hollandse winkel a.u.b. niet verdwijnen.\'







