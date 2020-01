Automobiliste ramt lantaarnpaal op 's-Gravelandseweg

Schiedam - Maandagochtend 6 januari is in de ochtendspits op de 's-Gravelandseweg in Schiedam een vrouw de macht over het stuur verloren en tegen een lantaarnpaal aangereden. Hierbij is forse schade ontstaan.



De automobiliste kwam uit de richting van Schiedam centrum en reed ter hoogte van de Algerastraat tegen de paal aan welke op een verkeersheuvel tussen de twee weghelften geplaatst stond. Zij is medisch onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Voor de auto is een takelwagen besteld. Als gevolg van de aanrijding ondervond het overige verkeer enige hinder. Via zijstraatjes kon echter een alternatieve route gezocht worden.