Fans van Celtic nodigen Feyenoorders uit om 50 jaar na Europa Cup-finale samen naar Milaan te fietsen

Rotterdam - Op 6 mei is het vijftig jaar geleden dat Feyenoord als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1 won. In de finale werd het Schotse Celtic na verlenging met 2-1 verslagen en daarna brak één van de grootste volksfeesten los die Rotterdam ooit gekend heeft. Een halve eeuw later is het wéér tijd voor The Road to Milan...

De fans van de verliezende ploeg gaan het jubileumjaar vieren met een fietstocht voor het goede doel naar Milaan. De supporters van Celtic nodigen geïnteresseerde Feyenoorders uit mee te fietsen.

Leuk om mee te doen? Je kunt voor meer info contact op nemen via Theroadtomilan2020@gmail.com. Zie ook deze facebookpagina.