Bloedzuigerhagedis verhuist van container in Rotterdamse haven naar Blijdorp

Rotterdam - Hij werd gevonden in een container in de Rotterdamse haven, en nu woont ie in Diergaarde Blijdorp, deze bloedzuigerhagedis. In de paartijd krijgen de mannelijke hagedissen een knalrode kop, vandaar de naam. Het beestje is komen wonen in het huisje van de Neushoornboomslang in het Aziëhuis.