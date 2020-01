Lees hier de complete nieuwjaarstoespraak van de Schiedamse burgemeester Cor Lamers

Schiedam - De Schiedamse burgemeester Cor Lamers sprak gisteren (zaterdag 4 januari) tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Schiedam onder meer over afgelopen jaarwisseling: 'Toen ik burgemeester werd van deze stad, schrok ik van de intensiteit en vernielingen van en met oud en nieuw. Maar je went er haast aan. Het lijkt soms wel gewoon te zijn.' Lees hier de complete toespraak van Lamers:

"Dames en heren, jongens en meisjes,

Fijn u allen hier te zien in het Theater aan de Schie bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Schiedam. Ik hoop dat u goede feestdagen heeft gehad en ik wens u namens gemeenteraad en college een gezond en gelukkig 2020! Dank aan onze stadsdichter Yvette Neuschwanger voor het prachtige nieuwjaarsgedicht. Het sluit mooi aan op het thema van deze bijeenkomst: 75 jaar vrijheid. Ik kom daar zo nog op terug.

Eerst blik ik graag terug op de jaarwisseling die achter ons ligt. In Schiedam waren geen grote incidenten, maar wel veel incidenten. Dit jaar hebben we als gemeente, hulpdiensten en andere partners een grote, meerjarige evaluatie gehouden. De conclusie is dat we preventief heel veel doen. En met succes. Daar gaan we dus mee door.

De preventieve maatregelen en acties die we ook dit jaar hebben genomen voorafgaand aan oud en nieuw hebben gewerkt. Zo hebben we veel grotere incidenten kunnen voorkomen. De voorlopige conclusie na de eerste schadebepalingen is gunstig. Er is bijna een halvering van de schade ten opzichte van vorig jaar. Nu is het ongeveer 30.000 euro. Preventie is dus goed en laat zien dat vooraf ingrijpen nodig is. Maar ook dat kost natuurlijk geld en tijd. En eigenlijk zou dat helemaal niet nodig moeten zijn.

Toen ik burgemeester werd van deze stad, schrok ik van de intensiteit en vernielingen van en met oud en nieuw. En eigenlijk moet ik ook dit jaar weer schrikken. Maar je went er haast aan. Het lijkt soms wel gewoon te zijn. Onze tolerantiegrens ligt blijkbaar hoog, we lijken het makkelijker te accepteren in Schiedam. En daar moeten we voor blijven waken, want het is onacceptabel.

En u kent daarbij mijn persoonlijke opvatting over vuurwerk. Inmiddels blijkt een steeds groter deel van Nederland dezelfde mening te hebben. Ook een groot deel van de burgemeesters, de politieleiding en de brandweer spreken zich steeds stelliger uit. Het is geen feestje meer. Het is een uit de hand gelopen evenement waar in een normale situatie geen vergunning voor zou worden verleend. De grote belangstelling voor de vuurwerkshows bewijst dat er een aantrekkelijk alternatief is.

Ik roep dus op: Kabinet en Tweede Kamer, stop met deze doorgeschoten traditie en maak een eind aan de verkoop van consumentenvuurwerk.

Wat mij ook zorgen baart is het geweld in de stad. Het is ongelooflijk dat mensen gewoon op straat rondlopen met steekwapens of zelfs vuurwapens. Het gemak waarmee daar gebruik van wordt gemaakt is schokkend. Heb je een verschil van mening, dan leg je blijkbaar een handgranaat bij iemand op het balkon of dan geef je een waarschuwingsschot door iemands raam. Of erger nog: je schiet iemand neer, zoals heel recent in de Boomgaardstraat. Het is een verschijnsel dat we in heel Nederland waarnemen en Schiedam is helaas geen uitzondering. In veel gevallen is er een direct verband met drugsgerelateerde criminaliteit. Het toont eens te meer de noodzaak aan van de prioriteit die we geven aan de aanpak van ondermijning. Dat is iets waar we hard aan werken en waar we aan moeten blijven werken.

Dames en heren, jongens en meisjes,

Iets heel anders. Het is al in het gedicht van onze stadsdichter aangestipt: vrijheid. Vandaag is het thema van deze bijeenkomst 75 jaar vrijheid. Het is een van de laatste kroonjaren die nog met de oorlogsgeneratie kunnen worden meegemaakt. De vrijheid die volgde na de Tweede Wereldoorlog is niet vanzelfsprekend. Met hun lessen en herinneringen geven we vrijheid door. Dat moeten we blijven doen. Vandaag krijgt het daarom extra aandacht.

U ziet foto's en attributen uit die periode en hoorde muziek uit die tijd. Maar er is ook een kleine tentoonstelling, en vertegenwoordigers van de kindergemeenteraad zijn aanwezig om hun visie en vrijheden te tonen. In de week van 27 januari herdenken wij in Nederland de holocaust met een prachtig lichtkunstwerk van Daan Roosegaarde. U ziet achter mij een aantal foto's van dat kunstwerk, het zogenoemde 'levenslicht'.

In heel Nederland, dus ook in Schiedam, zijn de verlichte stenen in tal van steden te zien, om zo één groot baken te vormen. Dat is een van de bijzonderheden dit jaar in onze stad. En er volgen er meer, zoals op 5 mei met een bevrijdingsfeest. Georganiseerd door de gemeente, maar niet in de laatste plaats ook door diverse instellingen en verenigingen in de stad. Waarvoor alvast veel dank.

Beste aanwezigen,

We blikken dus terug, maar Schiedam blijft een dynamisch stad. Levendig, authentiek en vernieuwend. En dat gaan we merken. Om ervoor te zorgen dat Schiedam een aantrekkelijke stad is om in te wonen en werken is het belangrijk om na te denken over de toekomst. Wat voor stad willen we zijn in 2040 of 2050? Dat moet aansluiten bij de mening van de bewoners.

Hoe die toekomst er uitziet schrijven we op in een nieuwe Stadsvisie. De Stadsvisie vertelt het verhaal van de toekomst van onze stad. Bijvoorbeeld over de groei van het aantal inwoners, de bereikbaarheid met de fiets en de auto en de inrichting van de openbare ruimte. Maar het gaat ook over wonen en werken. Sleutelfactoren die wij 'sociale stijging' noemen. Oftewel: de welvaart van alle inwoners laten toenemen met kansen en mogelijkheden voor iedereen.

Daarnaast komt ook het aanbod van winkels naar voren en hoe we met elkaar willen samenwerken. We gaan komend jaar de Schiedammers verder betrekken bij het tot stand brengen van de nieuwe toekomstvisie voor Schiedam. Inwoners konden de afgelopen maanden op verschillende manieren hun visie geven over het Schiedam van de toekomst. Begin februari komen we met de voorlopige resultaten. Dan gaan we ook gelijk de nieuwe fase in om inhoudelijk met elkaar het gesprek te voeren met als thema 'Schiedam groeit! Groei jij mee?'. Oftewel: Hoe ziet Schiedam er over 20 á 30 jaar uit?

De stadsvisie is één voorbeeld, maar er gebeurt veel meer in Schiedam. De stad is volop in beweging. Kijk bijvoorbeeld maar naar grote herstructureringsprojecten. Op Schieveste is al veel gebeurd. In 2020 en de jaren daarna gaan we daar nog veel meer van zien. De Parkweg en omgeving wordt vernieuwd, de Hoogstraat wordt gerenoveerd, de Staatsliedenbuurt en Groenoord-Zuid worden dat ook.

Al met al staat er heel wat te gebeuren. De stad wordt aangepakt. Er ligt veel binnen handbereik en het wordt de komende jaren tijd om nog verder door te pakken. We bouwen voor de stad. Hier goed kunnen wonen en werken is essentieel. We moeten daarbij ook stilstaan bij mensen die het moeilijker hebben. We vernieuwen om Schiedam voor iedereen een leefbare stad te maken.

We doen dat als overheid niet alleen. We doen dat samen met Schiedammers, instellingen, ondernemers en andere partners. Samen maken we het Schiedam van de toekomst.



Beste aanwezigen, tot slot,

2020 is ook het jaar waarin we echt een start gaan maken met de voorbereidingen voor het 750-jarig bestaan van Schiedam. Dat is in 2025. Het wordt niet alleen een feestje, we gebruiken het ook als stip op de horizon waar we als stad naartoe kunnen werken op tal van gebieden. Zoals stedelijke ontwikkelingen en projecten. Al halverwege, op weg naar 2030, krijgt het Schiedam van de toekomst haar vorm. Daar groeien wij allen in mee. Daar denken wij allemaal over mee. Ik kijk ernaar uit. Kortom: we gaan aan de slag!

Ik dank u voor uw aandacht."