Onenigheid in de trein bij Schiedam

Schiedam - Door onenigheid in de trein heeft de intercity richting Delft zaterdagavond 4 januari ruim 15 minuten stil gestaan op station Schiedam Centrum.



Over de toedracht van het incident lopen de verhalen uiteen. Er zou op hardhandige wijze een telefoon zijn gestolen. Hierna zou onenigheid in de trein zijn ontstaan. De intercity is direct stilgezet, waarbij het voorste gedeelte van de trein voorbij het perron tot stilstand kwam. Prorail en de politie hebben een onderzoek ingesteld. Diverse reizigers hebben in Schiedam het treinstel verlaten. De trein heeft uiteindelijk de dienstregeling hervat.