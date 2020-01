'Ik probeer te begrijpen waarom normale, vriendelijke mensen een sfeer van oorlog moeten bouwen'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! C. Zijdeveld schreef over 'oorlogssferen' veroorzaakt door zwaar vuurwerk.



'Op zaterdag 28 december nam ik het voor het eerst bewust waar. Ik stond te praten met een buurvrouw. Haar kleine katje cirkelde behaaglijk rond haar voeten. Toen kwam de knal. Haar katje kromp ineen en zocht wanhopig dekking. Een groepje vogels vloog geschrokken weg. Boven de daken zagen we een lichtfontein schitteren.

Op dat moment kon ik nog gortdroog zeggen “die zijn er vroeg bij dit jaar”.

Onregelmatig maar gestaag ging het de hele dag door. Ook de volgende dagen bleef het zich herhalen. Mijn gortdroge commentaar veranderde van: “nou, nou, daar gaat wat geld doorheen”, via “wat een verspilling” naar “houdt het dan nooit op”.

Het hield helemaal niet op. Het was slechts een voorproefje van wat we op Oudjaarsdag zouden beleven. Van vroeg die dag tot na middernacht bleef het met stijgende intensiteit doorgaan. In de loop van de avond kreeg onze omgeving de sfeer van een oorlogsgebied.

Voor en na twaalven heb ik een paar maal buiten de buurt verkend. Voorzichtig, stevig gekleed en met oogbescherming. De straten waren vrijwel leeg. Ik stelde vast dat een klein aantal mensen, die als enigen buiten waren, deze oorlogssfeer creëerden.

Doorgaans aardige mensen veroorzaakten zware ontploffingen die mij eerder naar buiten hadden gelokt om te kijken of er schade aan het huis was. Er waren al lang geen vogels meer te zien.

Ook op Nieuwjaarsdag tegen twaalf uur in de middag neem ik in onze straat die normaal krioelt van vogelleven, geen enkele vogel waar.

Diezelfde mensen, die ze de afgelopen dagen hebben weg gejaagd zullen ze de komende dagen wel weer proberen te lokken met voedertafels en zaadbollen. Ze beseffen waarschijnlijk niet eens dat ze die vogels eerst zelf hebben verjaagd. Waarschijnlijk hebben ze ook nooit waargenomen hoe een buurtkatje in doodsangst ineen kromp bij hun knallen.

Ik probeer te begrijpen waarom normale, vriendelijke mensen, op wat de fijnste avond van het jaar kan zijn, een sfeer van een gebied in oorlog moeten bouwen.

Mijn hypothese is dat ze naar aandacht hunkeren en die te weinig krijgen. Wees dus het hele komende jaar extra aardig tegen die buurman die zoveel vuurwerk heeft afgestoken. Het is eigenlijk een zielenpoot.

Misschien is het een goed idee om hem aan het einde van dit jaar uit te nodigen voor een gezellige Oudjaarsavond met echte warmte en aandacht voor elkaar. Hij beleeft dan zelf dat dit een fijner gevoel geeft dan die lege knallen die veel meer schade aanrichtten dan hij besefte.'

(c.zijdeveld)