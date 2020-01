Ernst en Elsje Kolditz zijn briljant!

Schiedam - Burgemeester Cor Lamers bezocht pas geleden het echtpaar Ernst en Elsje Kolditz-de Beauvesier Watson om hen alvast hartelijk te feliciteren met hun 65-jarige huwelijksdag. Trouwde het echtpaar op 22 december 1954 in het stadhuis in Bogor, de burgemeester overhandigde hen op 19 december een door Jacques Tange vervaardigt porseleinen miniatuur van het Schiedamse stadhuis en een fraaie tuil bloemen.



(Door Kathy Huitema)

Het echtpaar Kolditz was blij verrast met het bezoek: 'We hebben een gezellig gesprek gevoerd met onze burgemeester. Als je ons vraagt hoe het voelt om 65 jaar getrouwd te zijn dan kunnen we alleen maar zeggen: wij hebben het niet zo in de gaten. Vanaf het moment dat we elkaar hebben leren kennen ging het vanzelf. De eerste jaren van ons huwelijk hebben we in Indonesië doorgebracht. Op 3 december 1959 zetten we met onze twee kinderen Humpry en Elviera en een kindje op komst voet op Nederlandse bodem. Wij zijn zes maanden opgevangen in het Oranjehotel in Dordrecht.

Op 29 februari 1960 werd ons 'schrikkelkindje' Valentina geboren. Daarna kregen we een woning in de Heinsiusstraat in Schiedam, waar zoon Henny en dochter Irene zijn geboren.' Ernst Kolditz vond meteen een baan als kok; eerst in het Kurhaus in Scheveningen, later in een bejaardentehuis in Delft.

Elsje was aanvankelijk druk met de kinderen; maar toen die de deur uitgingen werkte ze in een speelgoedzaak en later als administratief medewerkster. Toen Ernst jong was werd hem ooit gevraagd: Wat denk je te worden als je 45 bent? 'Miljonair!' antwoordde Ernst.

'Wij hebben allebei hard gewerkt; miljonair zijn we niet geworden,' vertelt het briljanten echtpaar met een lach, 'maar we voelen ons rijk. We wonen nog zelfstandig; wij mantelzorgen elkaar en onze kinderen en kleinkinderen mantelzorgen ons. Wij zijn gelukkig en met onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen en familie vieren we ons briljanten huwelijksfeest.'