Modeltreintjes met kinderkunst in Stedelijk Museum Schiedam

Schiedam - Het leukste museum van Nederland? In de kelder van het Stedelijk Museum Schiedam vind je er een verklaring voor. Elders in het museum vind je hoogwaardige tentoonstellingen en in de kapel zitten vijftien mensen te lunchen, maar in de kelder staat een modelspoorbaan waar treintjes en wagonnetjes eindeloos op avontuur zijn. Nog te zien tot en met zondag 5 januari.



(door Kor Kegel)

Modeltreintjes: voor ontelbare mensen een eeuwige liefde. Dus waarom zou het Schiedamse museum er geen plek voor maken? Museumdirecteur Deirdre Carasso heeft al vaker gezegd dat er geen elitaire sfeer moet zijn, maar dat gastvrijheid vooropstaat. Het museum is tenslotte gehuisvest in een voormalig gasthuis. Dus kreeg de plaatselijke modelspoorvereniging Schiespoor het verzoek mee te werken aan een knotsgekke spoorbaan. In samenwerking met een beeldend kunstenaar – het museum combineert wel vaker alledaagse thema's met de creativiteit die je in een museum mag verwachten.

De Rotterdamse kunstenaar Maarten Bel gaf een workshop waar 120 kinderen dolenthousiast tientallen wagons oppimpten tot rijdende verrassingen, vaak speels, soms komisch, ook idealistisch. De expositie trekt een leuk publiek en je begrijpt meteen de stijging van het aantal museumbezoekers in 2019 tot liefst 70.000, een toename met 31 procent ten opzichte van 2018. In het afgelopen jaar heeft het museum meer lokaal getinte tentoonstellingen gehuisvest. Het museum won er de BankGiroLoterij Museumprijs mee, een begerenswaardige prijs voor de leukste en publieksvriendelijkste musea van Nederland. Dat gegeven heeft de aantrekkingskracht van het Stedelijk vergroot.

Het museum spoort. De expositie van Schiespoor in samenwerking met Maarten Bel en 120 kinderen laat dat overtuigend zien. "Het is geëxplodeerde fantasie", zegt Deirdre Carasso. De kinderen konden de wagonnetjes zo gek maken als ze wilden. Er waren geen regels. Een jonge voetballiefhebber maakte een wagon met gras, een bal, spelers en het logo van een verzonnen voetbalclub. Een andere wagon ademt de sfeer van het ziekenhuis, gemaakt door een kind met medische ambities. 'Ik wil later chirurg worden. Er staat allemaal apparatuur op, zoals een hartslagmeter, en ook de deuren waar patiënten doorheen komen. En een ambulance.'

Modeltrein Kerstfestijn toont een regenboogmonster, dorpsgezichten, heuvellandschappen, viaducten... "We laten hier maar een fractie zien van wat we aan spoorbanen hebben''. zegt een woordvoerder van Schiespoor. De club was tientallen jaren gevestigd aan de Westerkade, maar kon een mooie ruimte vinden aan het Spinhuispad 36. Daar bouwt Schiespoor aan een grote spoorbaan op schaal H0 (half nul), wat neerkomt op een schaal van 1:87. Op deze baan zal het mogelijk zijn om zowel tweerail als drierail te rijden. Het wordt ongetwijfeld een kunststuk.

De spoorbaan in het museum is samen met Kerstival nog tot en met 5 januari te zien.