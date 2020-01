Wolkenkrabbers op Schieveste

Schiedam - 'Een terrein dat erom vraagt te worden ontwikkeld: dat is Schieveste nu.' Dat schreef burgemeester Scheeres al in 2002 in het eerste masterplan Schieveste. Sindsdien zijn er drie burgemeesters in Schiedam aangetreden en heeft menig wethouder zijn nek gebroken over het terrein achter Station Schiedam. Een toplocatie maar het is allemaal niet doorgegaan. Anno 2020 staat er weer een masterplan op de rol.



(door Frank Willemse)

Er is plek voor ruim drieduizend woningen, zo stelt het nieuwe masterplan 2019. Dinsdag 7 januari worden de nieuwste plannen aan Schiedammers getoond. Een prestigieus woningbouwprogramma op het terrein van zo'n 16 hectare, met maar liefst tientallen wolkenkrabbers tussen rijksweg 20 en de rails van trein en metro. Dat terrein is sinds de jaren 90 een belofte voor bouwend Schiedam omdat nergens anders de stad nog kan uitbreiden. Een toplocatie dus, ideaal gelegen tussen rijksweg, trein, metro, bus en tram en een knooppunt in de zuidelijke Randstad tussen Delft en Rotterdam.

De ontwikkelingscombinatie Schieveste met VolkerWessels, Dura Vermeer e.a. ziet het wel zitten. Om daar de komende 10 jaar een hoogwaardige woonwijk (in plaats van kantoren) te gaan bouwen. De handtekeningen zijn al deze zomer gezet. Maar betekent dat dat er vanaf volgend jaar heipalen de grond in gaan? Al jaren ligt Schieveste ondanks alle plannen er nog steeds verlaten bij. Slechts het Lentiz college en DCMR gebouw zijn er in die 30 jaar daadwerkelijk gekomen. En de overige velden worden nu als parkeerruimte gebruikt. Dat moet de komende tien jaar veranderen. Volgens wethouder Fahid Minhas is bij dit plan 'The sky the limit'. Volgens de tekeningen wordt het terrein volgebouwd met echte wolkenkrabbers die meer dan 100 meter hoog reiken. Vooral aan de rijksweg-kant zo hoog als de Rotterdamse Wilhelminapier waar 35 verdiepingen geen uitzondering zijn.

Dat moet ook wel, anders kun je geen 3500 appartementen kwijt op de relatief smalle strook. Het probleem is al jaren wel fijnstof en verkeerslawaai, zo dicht aan de rijksweg. Bij vorige masterplannen dé reden van provincie en rijksoverheid om geen toestemming te geven voor (toen) de kantoortorens. Met deze nieuwe poging denkt het gemeentebestuur wel toestemming te krijgen door een beroep te doen op de crisis- en herstelwet die al eerder het A4 tunneldak na 60 jaar er door kreeg.

Een compleet nieuwe wijk dus die de skyline van Schiedam voorgoed verandert. En dat dat geen sinecure is bewijst de lange historie van Schieveste. Dit keer gaan de plannen uit van een tiental jaren bouwen waarna in 2030 de ganse woonwijk met winkels en voorzieningen een feit zal zijn. Bijnamen als Manhattan aan de Schie, Nieuw Nazareth of de Schie Towers liggen al voor de hand. Wie de plannen wil zien is welkom op het Stadserf op 7 januari 2020. Locatie is Lentiz Life College, Parallelweg 401. De projectontwikkelaar en wethouder Minhas geven een toelichting. Inloop vanaf zeven uur, opening om 19.30 uur.