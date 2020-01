Hilarische cursus 'Rotterdammish' voor bezoekers Songfestival FILMPJES

Rotterdam - Songfestivalforum.nl plaatst op Twitter filmpjes genaamd #Rotterdammish voor toeristen die dit jaar het Eurovisie Songfestival in Rotterdam bezoeken. De filmpjes zijn bedoeld om ze op een humoristische manier Rotterdams te leren. In de video's is Franklin Brown te zien die de typisch Rotterdamse uitspraken een aantal keer herhaalt.

In totaal plaatste Songfestivalforum.nl vijf 'lessen' #Rotterdammish op Twitter. In de filmpjes wordt een situatie uitgelegd waarbij je dan typisch Rotterdams kan reageren. Voorbeelden van uitspraken zijn ''Tebbie'', ''Sooow'' en ''Soow ken je bek nie verder open?''. Het is de bedoeling dat de toeristen het na zeggen en zo dus voor de grap een cursus Rotterdam hebben gevolgd. Een voorbeeld van een van de video's staat hieronder in een tweet van Songfestivalforum.nl.

Kijk hieronder de filmpjes.