Deze cruiseschepen komen in 2020 het vaakst langs (en anderen juist voor het eerst)

Rotterdam - Een nieuw jaar betekent ook een nieuw cruiseseizoen. Hoewel, van een seizoen lijkt nauwelijks nog sprake meer. Rotterdam is inmiddels zó populair dat er het hele jaar door schepen aanmeren. Officieel begon het seizoen altijd in maart, maar ook deze en volgende maand komt er al van alles langs. Dit zijn de schepen die in 2020 het vaakst naar Rotterdam komen, én de schepen die we nog nooit eerder zagen:

In het eerste halfjaar 2020 zijn de 'frequentiers': AIDAmar (9x), Columbus (7x), Magellan (5x), ms Rotterdam (8x), MSC Preziosa (4x), AIDAperla (4x) en AIDAaura (3x).

Uiteraard komen er in de eerste helft van 2020 ook cruiseschepen die we weinig of nog nooit hebben gezien in Rotterdam, waaronder ms Black Watch van Fred. Olsen (zaterdag 21 maart; 804 passagiers), Ventura van P&O Cruises (maandag 30 en dinsdag 31 maart; 3200 passagiers), Britannia van P&O (dinsdag 21 en woensdag 22 april; 4324 passagiers), Amadea van Phoenix Reisen (donderdag 30 april; 604 passagiers), Norwegian Escape van NCL (maandag 18 en dinsdag 19 mei; 4266 passagiers).