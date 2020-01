vrouw kijkt op tomtom en glijdt met auto in het water in schiedam

Schiedam - Aan de Kandelaarsweg in Schiedam is donderdag 2 januari een automobiliste met haar voertuig te water geraakt. De vrouw verklaarde dat zij op zijn TomTom keek en toen met haar auto de sloot in gleed. De vrouw is er zelfstandig eruit gekomen. De vrouw raakte bij het ongeval niet gewond. De auto zal door een berger uit het water worden gehaald.

(GinoPress B.V.)