Burgemeester Lamers ergert zich aan vuurwerk en bekogelen hulpdiensten

Schiedam - De viering van oud en nieuw is in Schiedam verlopen zonder grote incidenten. Toch hadden de hulpdiensten hun handen vol. Overal in de stad waren vooral kleine brandjes. Een aantal auto's liep zware schade op. Grote branden bleven uit, mede door intensieve voorbereiding van gemeente en hulpdiensten. In de aanloop naar de jaarwisseling ondervonden veel Schiedammers overlast van te vroeg afgestoken en illegaal vuurwerk.

Hoewel zich geen grote incidenten voordeden, wil burgemeester Cor Lamers niet spreken van een rustige jaarwisseling: "Verreweg de meeste mensen vierden de jaarwisseling op een gezellige feestelijke manier. Helaas zien we toch elk jaar weer twee grote ergernissen terugkeren. Zwaar illegaal vuurwerk zorgt, vooral in de aanloop naar oud en nieuw, voor veel overlast en schade. Verder vind ik het onacceptabel dat hulpdiensten op twee momenten toch weer werden bekogeld met vuurwerk. Eén agent moest daardoor met lichte verwondingen naar het ziekenhuis."

Brandbare materialen verwijderd

De burgemeester ziet dat de goede voorbereiding van de jaarwisseling haar vruchten afwerpt: "Medewerkers van politie, brandweer, gemeente en Irado hebben ervoor gezorgd dat zo veel mogelijk brandbare materialen al voor de jaarwisseling van straat werden gehaald. Dit jaar hebben we succesvol ingezet op het vroegtijdig opsporen van opgeslagen kerstbomen en pallets. Met name in Oost en Tuindorp hebben we daardoor grotere branden kunnen voorkomen."

Schade

De brandweer moest voor en tijdens oud en nieuw regelmatig in actie komen voor containerbranden. Op de Celsiusstraat kon een beginnende brand in een sportzaal snel worden geblust. Het gebouw liep wel enige schade op. Van een schoolgebouw aan de Eduard van Beinumlaan sneuvelden ruiten, waarschijnlijk door zwaar vuurwerk. Daar ontstond geen brand. Op de Burgemeester Knappertlaan werd een voordeur van een flat vernield door zwaar vuurwerk.

In Groenoord gingen twee bestelbusjes in vlammen op. Op het Emmaplein liep een auto schade op door brand. In de dagen voor de jaarwisseling brandden al auto's uit op de Dr. Schaepmansingel en de Groenoordstraat. Ook ging een fietsenberging op de Olivier van Noortstraat verloren.

De komende week brengt de gemeente de schade door (vuurwerk)vandalisme aan speeltuintjes, afvalbakken en andere gemeentelijke eigendommen in kaart.

Opruimen

Nu de jaarwisseling voorbij is, is het belangrijk dat het vuurwerkafval wordt opgeruimd. Burgemeester Lamers roept daarom iedereen op om in de eigen omgeving de handen uit de mouwen te steken: "Al dat vuurwerkafval is niet goed voor het milieu en het is ook gevaarlijk voor kinderen en dieren. Ik hoop dat alle Schiedammers ons willen helpen de stad zo snel mogelijk weer netjes te krijgen."