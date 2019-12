Grote kerstboom op dieplader door centrum van Schiedam

Schiedam - Terwijl een hele grote kerstboom op een dieplader via de Hoogstraat werd afgevoerd was het winkelend publiek dinsdagochtend getuige van een opmerkelijk straatbeeld.



Was het de eerste editie van het Schiedams Kampioenschap "Fietsje Flippen", of gewoon een oudjaarsdagstunt? De fietsen waren er in ieder geval ondersteboven van.