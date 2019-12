'Topdrukte bij de opper-oliebol'

Schiedam - Bart Bos had trek in de lekkerste oliebol van Zuid-Holland, maar zag dat het ook nogal druk was in Schiedam.



'Wie dacht slim te zijn door, om de drukte bij de oliebollenkraam op de Koemarkt te voorkomen, een dag eerder de oudejaarstraktatie te gaan kopen, kwam bedrogen uit. Nu de oliebollen van Nico Sterrenberg als beste van Zuid-Holland uit de bus zijn gekomen en als enige in heel Nederland een 10 kregen, kan de opper-oliebol verzekerd zijn van genoeg klandizie op de nieuwe stek. Dat bedachten ook vele liefhebbers van de oliebol en leek het een slimme zet een dag eerder in te slaan. Maar ook nu stond er al een ellenlange rij voor de lekkerste oliebol van Nederland. Als dit een voorbode is voor oudejaarsdag dan kan de al klaarstaande verkeersregelaar de mouwen opstropen.'