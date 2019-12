De schoonheid van eenvoud

SCHIEDAM - Portret- en theaterfotograaf Marleen van Noortwijk (Maxpix, creatieve fotografie) exposeert een greep uit haar vrije werk (van achtertuin tot stadsgezichten in New York). De tentoonstelling is te zien vanaf 7 januari tot 7 maart 2020 in zorgcentrum Frankeland, Sint Liduinastraat 10 te Schiedam. Met deze expositie wil zij laten zien hoe mooi eenvoud kan zijn, waar je soms snel aan voorbij gaat.

Marleen van Noortwijk heeft in de 3,5 jaar dat zij professioneel fotografeert een groot archief aan vrij werk opgebouwd. Eenvoud staat bij al haar werk centraal. Om te laten zien hoe mooi eenvoud is wil zij graag een greep uit haar archief laten zien aan een groter publiek.

Wil je meer weten over de expositie of over Marleen van Noortwijk, fotograaf bij Maxpix, creatieve fotografie? Surf dan naar www.maxpix.nl