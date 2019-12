Inzittenden auto gevlucht na aanrijding met maaltijdbezorger

Schiedam - Gisteravond, zondag 29 december, zijn de inzittenden van een auto gevlucht nadat ze op de Kreupelstraat in botsing kwamen met een bezorgscooter. De maaltijdbezorger lieten ze hierbij gewond achter op de straat.



Rond 20.00 uur kwamen een personenauto en de scooter op het kruispunt met de Lange Kerkstraat met elkaar in botsing. Ambulancepersoneel heeft de opzittende van de scooter eerst op straat gestabiliseerd waarna de man met onbekend letsel naar het ziekenhuis is gebracht.



Het ongeluk kreeg een bijzonder staartje. De vier of vijf inzittenden van de auto zijn na de aanrijding er te voet vandoor gegaan. Agenten zijn direct naar hen opzoek gegaan. De auto stond niet als gestolen geregistreerd, maar is pas 15 dagen geleden op naam van de huidige eigenaar gezet. Wat de personen voor reden hadden om te vluchten is nog onduidelijk.



De kruising werd tijdelijk afgezet voor het verkeer. De politie heeft op locatie uitgebreid onderzoek gedaan naar de precieze toedracht van het ongeluk.