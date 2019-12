Groot onderzoek naar dodelijke schietpartij Boomgaardstraat

Schiedam - Een schietincident in een woning aan de Schiedamse Boomgaardstraat werd een man zaterdagavond rond 19.30 uur fataal. Dat er meer slachtoffers zijn gevallen kan niet worden uitgesloten. Het onderzoeksteam zoekt in dit kader nog getuigen.



Rond 19.30 uur hoorden getuigen schoten waarop de politie werd gebeld. Agenten troffen de gewonde man in een woning aan de Boomgaardstraat aan. Ze zijn direct begonnen met reanimeren. Een traumateam nam dit kort erna over, maar de hulp mocht niet meer baten. Andere agenten zijn direct begonnen direct een onderzoek in de omgeving, terwijl forensisch experts met het sporenonderzoek begonnen.

Uit dat onderzoek bleek dat er mogelijk nog een gewonde betrokken was bij het incident was die, al dan niet met hulp van anderen, de woning heeft weten te verlaten.