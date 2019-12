Flinke klap van busje op de A4 bij Schiedam

Schiedam - Bij een eenzijdig ongeval op de A4 zijn vrijdagavond 27 december twee personen gewond geraakt. De bestuurder reed met een busje op de splitsing van de snelweg richting Hoek van Holland en Den Haag tegen een Rimob (rimpelbuisopstakelbeveiliger) aan.



De weg richting Den Haag is tijdelijk afgesloten geweest. Voor de gewonden is een ambulance ter plaatse gekomen. Ook de brandweer kwam met spoed ter plaatse voor een mogelijke beknelling, maar alle inzittenden kon zelfstandig het voertuig verlaten. De schade aan zowel Rimob als busje is groot. Over de toedracht van het incident is niets bekend. De Rimob wordt direct vervangen waardoor de verkeersstremming nog wel even aanhoudt.