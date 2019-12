Tweederde van Zuid-Hollandse jeugd vindt dat vuurwerkbril verplicht moet worden

Schiedam - Nadat vorig jaar verkopers van vuurwerk al verplicht werden om een vuurwerkbril mee te geven, blijkt nu dat meer dan tweederde (71%) van de jongeren in Zuid-Holland, tussen de 10 en 18 jaar oud, vindt dat de vuurwerkbril verplicht moet worden. Dit en meer komt naar voren in het vuurwerkonderzoek dat in opdracht van Pearle Opticiens is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau.



Voor het zesde jaar op rij stelt Pearle Opticiens 70.000 vuurwerkbrillen beschikbaar voor volwassenen en kinderen via hun ruim 335 winkels en verstrekken ze vuurwerkbrillen aan ziekenhuizen, maatschappelijke organisaties en oogspecialisten. De vuurwerkbril is voor iedereen gratis op te halen tot en met 31 december, zolang de voorraad strekt.

Verdeeldheid onder jeugd in Zuid-Holland

Hoewel vuurwerk door de jeugd in Zuid-Holland als ‘mooi’ wordt bestempeld (67%), geeft een derde (33%) aan het ‘gevaarlijk’ te vinden. Een op de vijf jongeren (19%) probeert alles wat met vuurwerk te maken heeft te vermijden. Daartegenover staat een groep die wel eens illegaal vuurwerk afsteekt (13%) en vuurwerk opraapt wat niet is afgegaan (18%).

Eén centrale plek om vuurwerk af te steken wordt door meer dan de helft (59%) van de ondervraagden uit Zuid-Holland niet gewaardeerd. Liever steken ze het vuurwerk op straat af met hun familie. Meer dan driekwart (81%) van hen vindt het wel goed dat er vuurwerkvrije zones zijn. Er is overigens een grote groep (25%) die zich niet aan de vuurwerkvrije zones wil houden. Daar staat tegenover dat bijna één op de drie jongeren in Zuid-Holland (29%) voor een landelijk vuurwerkverbod is.

Vuurwerk kijken gevaarlijker dan afsteken

Inmiddels zet al bijna de helft (56%) van de jongeren in Zuid-Holland een vuurwerkbril op wanneer zij zelf vuurwerk afsteken. Opvallend, wanneer een ander vuurwerk afsteekt, zet slechts een kwart (24%) de vuurwerkbril op. Cijfers van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) tonen aan dat meer dan de helft van het oogletsel veroorzaakt wordt door vuurwerk van een ander. Jaarlijks lopen in Nederland meer dan 150 personen oogletsel op, waarvan 10% permanent blind wordt. Maar liefst één op de vier (24%) jongeren in Nederland in de leeftijd van tien tot achttien jaar is of kent iemand die een ongeluk heeft gehad door vuurwerk van een ander.

Verplichting vuurwerkbril

Dat meer dan tweederde (71%) van alle ondervraagden in Zuid-Holland vindt dat de bril verplicht moet worden, kan te maken hebben met het feit dat een vijfde (20%) van de jeugd zich schaamt om een vuurwerkbril te dragen, en omdat bijna tweederde (61%) het moet dragen van hun ouders. Bijna één kwart (23%) geeft aan dat een vuurwerkbril iets is voor kleine kinderen.

Peter Beekman, Retail Operations Manager bij Pearle Nederland: “Al zestig jaar staan wij klaar voor alle ogen in Nederland. Daarom willen we ook tijdens Oud en Nieuw onnodig oogletsel door vuurwerk voorkomen. We zijn al goed op weg, we streven ernaar dat het dragen van een vuurwerkbril de norm wordt en we verwachten dat onze 70.000 vuurwerkbrillen daaraan een belangrijke bijdrage leveren.”

Meningen peilen onder Nederlands publiek

Om op een sympathieke manier aandacht te vragen voor oogveiligheid werkt Pearle Opticiens ook dit jaar weer samen met bekende Nederlanders. Presentatrice Nicolette Kluijver peilt de kennis van haar volgers via social media. Youtuber Kalvijn toont zijn jonge volgers het goede voorbeeld door in één van zijn video’s een vuurwerkbril te dragen.