Promoteam deelt oliebollen uit in Passage

Schiedam - Zondag 29 december is het weer koopzondag in de Nieuwe Passage Schiedam. Ondernemers openen hun deuren vanaf twaalf uur en zijn geopend tot vijf uur. Iedereen die zin heeft in een dagje winkelen is hier aan het goede adres.



Op deze laatste zondag van het jaar zal een gezellig promotieteam oliebollen uitdelen onder de winkelende bezoekers. De Passage-ondernemers wensen tot slot iedereen een hele fijne jaarwisseling toe en een goed en gezond 2020!