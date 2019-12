Schiedamse genomineerden bij Rotterdamse Sportawards-verkiezing 2019

Schiedam - Op maandag 10 februari 2020 vindt de uitreiking van de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond 2019 plaats tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy. Vandaag, vrijdag 27 december, heeft rtv Rijnmond, tijdens de speciale eindejaarsuitzending van FC Rijnmond, de genomineerden van de 33e editie van deze Rotterdamse uitreiking bekend gemaakt. Daaronder ook Schiedammers.



De genomineerden zijn er in de categorieën Sportvrouw, Sportman, Sportcoach, Sportvrijwilliger, Sportploeg en het Sporttalent van Rotterdam-Rijnmond. Ook is er een award voor 'Leukste Kluppie' en wordt de 'Meer dan Sport' award uitgereikt.

Onder de genomineerden komen we tal van bekende sporters tegen die al dan niet in Rotterdam actief zijn. Sportvrouw: Marieke Keijser (roeien), Nouchka Fontijn (boksen), Kelly Dulfer (handbal). Sportman: Georginio Wijnaldum (voetbal), Menno van Gorp (breakdance), Ranki Oberoi (verspringen). Sportcoach: Mark van der Ham (judo), Gertjan van der Linden (rolstoelbasketbal), Henk Fraser (voetbal).