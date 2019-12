Restaurant Frits opende vlak voor kerst voor minima uit De Gorzen

Schiedam - Op de dag voor Kerst kookte Roland Versteeg gratis een 3-gangenmenu voor 20 mensen uit De Gorzen (Schiedam) die het financieel niet breed hebben.

De dagen rond Kerst zijn een periode van gezelligheid en lekker eten met familie en vrienden. Je pakt natuurlijk extra uit met gerechtjes om van te smullen. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd.

‘Veel mensen hebben profijt van de groei-economie. Maar er is een grote groep mensen waar dit niet voor geldt. Zij leven nog steeds in armoede. Het is de tijd waarin ik me nog meer realiseer dat niet iedereen het zo goed heeft’, vertelt Roland. ‘Geld voor boodschappen is er nauwelijks, laat staan met de feestdagen. Deze mensen verdienen juist met de Kerst een extraatje. Daarom heb ik mijn fooi van afgelopen periode opgespaard om een groep mensen een feestelijke avond te bezorgen’.

Roland is zelf Gorzenees en had contact met Ineke Elshof, sociaal werker uit Schiedam. ‘Zij kent De Gorzen als geen ander en wist welke mensen deze verrassing écht konden gebruiken. Het was een mooie avond. Iedere gast was erg dankbaar. Een van de gasten gaf aan dat hij voor het eerst met zijn zoon (9) uit eten ging. We zijn blij dat we dit voor hen konden doen. Als het aan mij ligt, doen we dit volgend jaar weer!’