Salonorkest Grandisono viert nieuwe jaar in Weense stijl

Schiedam - Het is inmiddels een rijke traditie: het nieuwjaarsconcert in de Westvest90-kerk in Schiedam. Zondagmiddag 12 januari 2020 speelt salonorkest Grandisono, dat regelmatig ook voor het Koninklijk Huis optreedt, een mix van populaire salonmuziek en klassieke meesterwerkjes in Weense stijl. Heerlijke muziek om het nieuwe jaar goed mee te beginnen.

“Het programma bestaat uit composities die te horen waren in de Weense koffiehuizen tussen 1900 en 1950”, zegt Kolja Meeuwsen, altviolist van het salonorkest. “De wals, de tango en ook muziek van de Weense violist en componist Fritz Kreisler waren zeer populair in die periode. We nemen het publiek mee terug in de tijd. Naast de wals en tango spelen we ook andere dansen zoals de quickstep.”

Grandisono

Salonorkest Grandisono bestaat uit Haagse topmusici. Elke keer weer verrassen ze hun publiek met een groot repertoire van bekende en minder bekende werken, arrangementen en eigen composities. Ze spelen ragtime, tango, Weense en Antilliaanse walsen, Hongaarse melodieën en populaire Europese en Zuid-Amerikaanse stukken. De bezetting bestaat uit twee violen, altviool, cello en piano.

Nieuwjaarsconcert met Salonorkest Grandisono

Zondag 12 januari 2020, aanvang 15.00 uur. Het concert duurt een uur.

Locatie: Westvest90-kerk, Westvest 90, Schiedam

Tickets & Info: www.westvest90.nl en 06-29 354 520. Voorafgaand aan het concert zijn er vanaf 14.30 uur ook kaarten verkrijgbaar in de kerk, tenzij uitverkocht.