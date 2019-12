Uitgebrande auto vliegt opnieuw in brand op bergingsvoertuig

Regio - Een auto die in de avond van 25 december volledig uitbrandde op de A4 bij de Beneluxtunnel is korte tijd later weer opnieuw in brand gevlogen. Een berger had het voertuig meegenomen vanaf de snelweg maar zag onderweg weer rook. De brandweer Vlaardingen en Schiedam kwamen nogmaals met spoed ter plaatse om het vuur te doven. De inzet van de hulpdiensten op de snelweg leverde geen vertraging op voor het overige verkeer.

De Beneluxtunnel was gisteren tijdelijk afgesloten voor een autobrand. Een auto heeft door een onbekende oorzaak de slagboom gemist die de tunnelbuis afsloot. De slagboom heeft hierdoor forse schade opgelopen en staat scheef.