Herdenking Jules Deelder in de Doelen

Schiedam - De herdenking van Jules Deelder (24 november 1944 - 19 december 2019) zal plaatsvinden op 31 december van 15.30 tot 18.30 uur in concertgebouw de Doelen.



Na het afscheid in besloten kring is er een publieke herdenking in de Doelen. De familie van Jules Deelder zal hierbij aanwezig zijn. De gemeente Rotterdam en de Doelen nodigt iedereen uit om afscheid te nemen van de Rotterdamse nachtburgemeester. Er is live muziek en er zijn verschillende sprekers.

Het condoleanceregister van de gemeente wordt dinsdag 31 december om 15.30 uur verplaatst van het Stadhuis naar de Doelen.