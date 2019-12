p loopuyt co distillers introduceert loopuyt virgin 0

Schiedam - Vlak voor de feestdagen lanceert Loopuyt 'Virgin 0%' als antwoord op de groeiende vraag naar alcoholvrije dranken.

Loopuyt is het eerste gin merk dat naast haar dry gin nu ook een alcoholvrije variant heeft ontwikkeld met exact dezelfde 12 botanicals, waarmee de dry gin gestookt wordt. Hiermee speelt Loopuyt in op de steeds grotere doelgroep die behoefte heeft aan een gezonde levensstijl en toch de gin-tonic ervaring niet wil missen. Loopuyt Virgin 0% is vanaf nu verkrijgbaar bij diverse slijterijen, groothandels en horecagelegenheden. Ideaal voor tijdens de feestdagen maar zeker ook tijdens Dry January.

Het productieproces van de Loopuyt Virgin 0% verschilt van het distilleren met alcohol.De nootmuskaat, koriander en kardemom zijn nu gedistilleerd op waterbasis. Natuurlijke verfijnde aroma's zijn ontwikkeld voor sinaasappel, grapefruit, framboos, lavendel, jeneverbessen en inca-, moerbei- en gojibessen. Tenslotte wordt er een tinctuur op waterbasis van kinabast toegevoegd om de Loopuyt Virgin 0% een fijne afdronk te geven.

Perfect Serve

1 gin tonicglas met ijsblokjes, 50 ml Loopuyt Virgin 0%, 1 schijf sinaasappel, 1 flesje Loopuyt tonic (of een andere premium tonic).

Over P. Loopuyt & Co Distillers

Het in 1772 opgerichte Schiedamse jenever- en ginmerk Loopuyt ontwikkelde in 2014 een nieuwe gin. Eigenaar Jan van Stigt Thans stookte samen met master distiller Jaco van der Leun een dry gin gebaseerd op twaalf kruiden samen met een bijpassende tonic en gingerbeer.

Ter ere van zijn 75ste verjaardag heeft Loopuyt dit jaar in samenwerking met de onlangs overleden Jules Deelder ook een limited edition Deelder Hard Gin met geheime ingrediënten gestookt.