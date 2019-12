Anita Olsthoorn over stadsvisie

Schiedam - 'Schiedam groeit. Groei jij mee?' Met die slogan worden de Schiedammers ook na de jaarwisseling geprikkeld om mee te denken over de Stadsvisie. Hoe maken we onze stad toekomstbestendig?



(Door Kor Kegel)

Procesmanager Anita Olsthoorn roept iedereen op vooral dóór te blijven denken over trends en ontwikkelingen die van grote invloed op de samenleving zullen zijn. "Worden postpakketten straks met drones bezorgd? Dan is er minder wegverkeer. Het zou zomaar kunnen dat de woningen van de toekomst een benedeningang en een boveningang hebben, wat in het vlakke Nederland onvoorstelbaar lijkt. Er komen meer niveauverschillen. En worden verkeerslichten deels overbodig als auto's met elkaar communiceren en de voorrang automatisch bepaald wordt?''

"We moeten nergens van opkijken", zegt Anita Olsthoorn. "Bijna alles wat in de serie Star Trek verzonnen is, is nu mogelijk. Met uitzondering van 'Beam me up Scotty'. Hadden we een halve eeuw geleden de robotisering in de containeroverslag en de tuinbouw verwacht? Wie had voorzien dat een chirurg nu de computer bedient om een robot de operatie te laten uitvoeren omdat de robot het preciezer kan? Of kunt u als u een helpdesk belt nog onderscheiden of dit een mens of een artificial intelligence computer is?''

"Als we naar trendwatchers luisteren, zou het kunnen zijn dat we over een aantal jaren nog maar drie dagen in de week werken. Dat betekent ongetwijfeld méér vrijetijdseconomie. Belangrijk is al deze ontwikkelingen naar de stad Schiedam te vertalen en de koers uit te zetten in een nieuwe Stadsvisie.''

Natuurlijk kunnen Schiedammers in de eerste plaats aangeven wat ze zelf belangrijk vinden voor de toekomst van hun stad. Veel inwoners zullen bij hun adviezen uitgaan van de stad hoe ze die nu willen zien, zonder rekening te houden met robotisering, de behoefte aan meer woningen, de behoefte aan meer groen, aan meer ontmoeting. "Van alles méér, hoe doen we dat?'' zegt Anita Olsthoorn. ,,Het aantal vierkante meters van Schiedam neemt niet toe, dus hoe faciliteren we de groei? Het lijkt onontkoombaar dat we tot een meervoudig grondgebruik komen. Dakparken. Wonen op het water. Behalve ondergronds parkeren ook ondergrondse voorzieningen.''

Anita Olsthoorn, dochter van de in Schiedam-Kethel geboren Frans Olsthoorn en verhuisd naar Noord-Brabant waar ze onder meer vijf jaar wethouder was, vond het heerlijk om voor haar nieuwe rol in Schiedam terug te keren. Haar tweede voornaam is Liduina. "Ik raakte verrast hoe Schiedam-Centrum aan schoonheid heeft gewonnen. En ik realiseerde me hoe goed bereikbaar Schiedam is met hoogwaardige OV-knooppunten en de ligging aan belangrijke snelwegen. In Schiedam wordt al veel opgepakt en dat is goed om te zien. De ingrediënten om Schiedam in alle opzichten te versterken zijn er.''

Tot de jaarwisseling kunnen de Schiedammers nog het digitale vragenformulier invullen op toekomstschiedam.nl. Daarna worden alle ideeën en wensen geïnventariseerd en komt er een nieuwe inspraakronde waarbij keuzes worden gemaakt, vooral als blijkt dat de Schiedammers niet eensgezind zijn over de toekomst. "Iedereen wordt volgend jaar weer uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van Schiedam'', zegt Anita Olsthoorn. "Pas later in 2020 resulteert een en ander in politieke besluitvorming.'' Eind dat jaar moet de Stadsvisie een feit zijn.