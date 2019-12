Rookvrije sportvelden maar wie gaat dat handhaven?

SCHIEDAM – Steeds meer sportcomplexen, zoals van Hockey Combinatie Schiedam, krijgen het predicaat 'Rookvrij'. En dan niet alleen tijdens de uren, dat de jeugd wedstrijden speelt, maar elk uur van de sportdag. Een goede zaak. Maar wie handhaaft dat? Want er blijven eigenwijzelingen, die lak hebben aan verbodsborden en spandoeken, die duidelijk maken dat roken niet is toegestaan. Of oogkleppen op hebben en dergelijke mededelingen bewust of onbewust over het hoofd zien.



(door Gerard S. Verver)

We horen er droevig stemmende verhalen over. Over voorzitters, die te horen krijgen, dat er iemand staat te roken en of hij, die voorzitter dus, dan maar even wil optreden. Waarom heffen die klokkenluiders niet zelf even het vingertje. Veel overtreders, zo is mijn ervaring, reageren dan zoals het betaamt en doven geschrokken ("oh, dat had ik helemaal niet gezien") hun peuk.

Gênant wordt het pas echt wanneer een club op zijn Fbook-pagina een foto toelaat van twee op het veld paffende, bier drinkende en in clubtenue gestoken spelers. "Dat kan dus echt niet, hé", reageert iemand. "Dat is de humor van het vijfde", kaatst een ander ogenschijnlijk serieus maar hopelijk plagend terug.

Nog stotender is, dat rokers dikwijls de dichtstbijzijnde uitgang opzoeken, pal voor de poort blijven staan en niet even een paar meter naar rechts of links opschuiven, zodat bezoekers alsnog door een rookgordijn van nicotinedampen spitsroeden lopen. Brrrr....