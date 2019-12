Juventus telt weer mee

De laatste instructies. Daar blijft het niet bij want coachend is Ileana van den Bosch daarna ook nadrukkelijk aanwezig. (foto: DPG/gsv)

SCHIEDAM – 2019 Was het jaar, waarin bij Juventus het vrouwenbasketbal weer op de kaart gezet werd. Met dank aan Ileana van den Bosch, die het voortouw nam, haar netwerk aansprak en de publiciteit zocht.



Waar in voorgaande seizoenen bijna alles verloren werd, is winnen nu ingeburgerd. en hoeven de vrouwen niet langer wekelijks tegen superieure tegenstanders op te boksen. In de laatste wedstrijd voor de feestdagenstop was Jumpers 2 het lijdend voorwerp: 44-36.

Het levert de formatie een gedeelde vierde plaats, niet ver weg van de twee koplopers, op. Wel ver weg van de onderste plaatsen. Van den Bosch geniet: "Prachtig toch. Het heeft wat inspanning gekost om dit team bij elkaar te krijgen. Maar het was de moeite waard."