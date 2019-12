Ook voor ouders Nouchka Fontijn was die 13e oktober een zware dag

"Turns out it was all just a dream", schrift Nouchka Fontijn nadat haar de wereldtitel was afgenomen. Ze liet de medailleceremonie ontgoocheld aan zich voorbij gaan. (Foto: Fbook) (Foto: )

Schiedam – Deceptie, Ontreddering. Niet alleen Nouchka Fontijn verloor na de voor haar dramatisch verlopen WK-finale het geloof in rechtvaardigheid verloren. Moeder Martha wist, thuis in Schiedam, niet hoe ze het had en in het Russische Ulan-Ude verbeet vader Ruud op de tribune de pijn, die het inleveren van de zo begeerde wereldtitel ook bij hem teweeg bracht., na een maandje rust.



(door Gerard S. Verver)

Nouchka was de boksarena ontvlucht. Haalde het zilver niet op en zocht de eenzaamheid. Pas later vonden Fontijn senior en trainer/levensgezel Abdul Fkiri haar ontgoocheld in de stad. Sport kan hard zijn. Bitterhard.

"Verschrikkelijk", kijkt Fontijn terug op die dertiende oktober. "Tweede worden is geen drama. Dat geldt niet voor een sporter. Die zegt: daar kwam ik niet voor. Begrijpelijk. Zeker op de manier waarop het is gegaan." Dat Lauren Price ging protesteren was meteen na de wedstrijd duidelijk. "Maar toen de ceremonie begon had iedereen de indruk, dat dat protest was afgewezen. Dat het daarna werd afgebroken was zo wreed."

Ruud Fontijn ontplofte. Voelde de pijn van zijn dochter. "Steeds is het net niet. Dat voel je pas echt als je beseft dat het einde van je carrière nadert. Dan wil je het ultieme bereiken, kampioen worden en telt zilver niet mee." Toch heeft ze de draad opgepakt, traint weer volop en heeft haar zinnen gezet op Tokio 2020.