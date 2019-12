Laatste keer Kerstmis in Gorzenkerk

Schiedam - Het besluit tot sluiting van zowel De Joh. De Doperkerk in Nieuwland als De Heilig Hartkerk in de Gorzen stond al langer vast. Volgend jaar, op de laatste zondag van juni – gaan die kerkdeuren voorgoed op slot. En moeten de parochianen verhuizen naar de Singelkerk. Nog één keer in de Gorzen de kerstnachtdienst vieren in een volle kerk is de hoop op een mooie afsluiting. Aldus de dames van de pastoraatgroep die de kerk voor de laatste keer met kersttakken versieren.



(Door Frank Willemse)

De amaryllissen, kerstbloemen en kersttakken worden voor de laatste keer opgemaakt in de pastorie aan de Rijnstraat. De dames van de pastoraatgroep hopen voor de laatste keer op een volle kerk maar begrijpen dat de kerk van Schiedam-Zuid dicht gaat. De monumentale kerk met zijn prachtige uivormige torenspits en robuuste Amsterdamse School-bouw biedt plaats aan wel 800 kerkgangers. Zo'n aantal halen ze al lang niet meer en ze zijn al blij met een tiental kerkgangers op een gewone zondag.

Mevrouw Corrie Smits (73 jaar) is voorganger bij de kerkdiensten op zondag. Jawel, een vrouw die de dienst leidt en de preek verzorgt. Niet langer is er wekelijks een priester voor de dienst in de Gorzen. Omdat de vier kerken leeg blijven besloot de bisschop tot twee Rooms-katholieke kerken in Schiedam. Alleen de Singelkerk en de Jacobus in Kethel blijven open voor de katholieken gemeenschap onder de gezamenlijke naam De Goede Herder.

''Enerzijds is het triest dat deze mooie Gorzenkerk dicht moet maar wel begrijpelijk", vertelt de lector Corrie Smits. De ontkerkelijking is een feit en met enkele tientallen bezoekers slechts is de kerk met zijn kosten niet open te houden. Corrie Smits is voorganger en al 53 jaar lid van deze kerk. Zij kende pastoor Domkers nog die de kerk groot maakte met diensten voor 800 man.

Maar los van de diensten is de kerk voor haar een baken voor de Gorzen. Een enquête onder alle Gorzenaren wees uit hoe belangrijk het markante gebouw is voor de hele wijk. Een gemeentelijk monument uit 1927 dat niet gesloopt mag worden. Maar een andere invulling als bibliotheek zoals in Maastricht of als sportgymzaal is niet te verwachten. Ook andere kerkgangers zoals Pinkstergemeente of Anglicaanse kerk als inwoners was geen succes en uiteindelijk te duur om het interieur te verwarmen, te verlichten of te onderhouden.

Het gaat mevrouw Smits als lector duidelijk aan haar hart maar ze is wel tevreden met de katholieke diensten die zij leidt in de kapel van Huize Frankeland. Kerstavond is de laatste keer dat alle lectoren (5) en de priester Henri Eggink de heilige nachtmis zullen opdragen. Niet meer 's nachts, maar om negen uur 's avonds. Dan zal nog één keer het kerkkoor de kerk vullen met gezang als 'Christus geboren zingen d'engelen koren' rond de versierde kribbe van de kerststal.

Kijk voor meer informatie over diensten op www.heilighartkerk.nl