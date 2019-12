Een succesvol jaar

Schiedam - In haar column van deze week kijkt Joke Ballijns weer rond in Schiedam en kijkt terug op een druk jaartje.



Het is alweer een jaar geleden dat ik gestopt ben met vrijwilligerswerk en mij volop gestort heb op het rondkijken in Schiedam. Ik kan u wel vertellen, dat ik mij totaal niet verveeld heb, sterker nog, ik kwam nu tijd te kort. Ik heb een kijkje genomen bij de Bootcamp voor senioren, ben daar nog van onder de indruk, wat dacht u van het dansen in het Beethovenflat elke zondag komen mensen ook van buiten de stad naar dit evenement.

Ook kreeg ik een uitnodiging voor het bijwonen van de viering van de 60 jarige huwelijken, die tweemaal per jaar door onze burgemeester worden georganiseerd, zo gezellig, alleen moet mijn man het nog een paar jaar met mij uitzingen om ook zelf een uitnodiging te krijgen. Zo mocht ik ook een kijkje nemen achter de schermen van de voedselbank. Nu had ik hiervoor al veel respect, maar na het bezoek nog veel meer. Was altijd in de overtuiging dat de pakketten pasta en rijst etc. bevatten, maar als je ziet hoe gevarieerd deze zijn, petje af.

Ook de open dagen van Schiespoor mocht ik bezoeken, heel veel mensen en niet alleen mannen kwamen hierop af. Ik heb diverse muziekgezelschappen kunnen bewonderen, dat ik nog steeds geen instrument kan bespelen, vind ik eerlijk gezegd een minpuntje in mijn opvoeding, maar het zij zo, helaas.

Wat dacht u van de talloze scootmobieltochten? Verplaatst u zich in een scoot dan is het echt niet nodig om achter de geraniums te blijven zitten. Het afgelopen jaar is er veel georganiseerd door bijvoorbeeld de Zonnebloem, het Reumafonds, stichting Mooi Werk en Senioren Welzijn.

Het was voor mij een feest om met zoveel diverse mensen kennis te maken en heb daarom bijna altijd gebruik gemaakt van het aanbod. Eerlijk gezegd kan ik niet wachten tot de programma's van volgend voorjaar bekend worden gemaakt, ik heb er nu al zin in.

Vergeet niet alle activiteiten die Soos Blauwhuis organiseert, themazondagen waaronder de haringparty en het rolstoeldansen, Shantykoor en optredens en natuurlijk ook het wekelijkse gymmen en kaarten. U leest het goed: ik kom tijd te kort.

Dan zijn wij bijna aan de Kerst toe. Diverse kerstdiners heb ik nu achter de rug en alle vrijwilligers in Schiedam gaan nu eindelijk zorgen voor het thuisfront, want ook daar wordt een beroep op hen gedaan. Als ik al die volle winkelwagentjes zie, zal het wat eten en drinken betreft wel goed komen, voor de gezelligheid zult u zelf moeten zorgen. Misschien overbodig, maar kijk eens om u heen of er iemand eenzaam is en extra aandacht nodig heeft, want met Kerstmis mag er niemand alleen zijn.

Fijne Kerstdagen en tot volgende week.

(Joke Ballijns)