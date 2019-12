Nieuwe single van Martino gaat lekker

Schiedam - Stiekem heeft hij er een hekel aan om de zingende steward genoemd te worden, maar aan de andere kant vindt de Schiedamse zanger Martino Burger het ook wel logisch. "In de lucht vragen ze bij turbulentie wel eens of ik iets wil zingen", lacht hij. "Om te beginnen mag dat niet, maar ik zou het ook niet doen. Ik wil een en ander wel graag gescheiden houden."



(door Els Neijts)

Zijn nieuwe single Baby don't go is bij uitzondering een cover, een duet én in het Engels. Martino zingt het duet met Meriam Bruggink die hij in het muziekwereldje én op de Verzoekparade van TV Oranje tegenkwam. "Meriam en ik zijn dikke vrienden geworden en met dit duet hebben we een vriendschap voor het leven bekroond. Samen gaan we als het duo Twee MB vaak verzorgingshuizen langs."

Wie Martino wil horen, kan - behalve het juiste radiostation zoeken - op de gok naar café De Herinnering aan de Korte Dam, dat hij runt met zijn man Joop. Hem inhuren op je feest of trouwerij kan natuurlijk altijd, maar bij feestelijke gelegenheden wil Martino ook 'in eigen huis' wel eens naar de microfoon grijpen. "Niet altijd hoor. Ik ben geen jukebox waar je alleen maar een kwartje in hoeft te gooien."

Toen het moment van beroepskeuze daar was, had Martino nog twijfels. "Ik wilde eigenlijk het uitvaartwezen in, maar daar moest ik eerst papieren voor halen. Bij Martinair, die toen nog passagiers vervoerde, kon ik een interne opleiding volgen, dus die beslissing was snel genomen. Tegenwoordig vlieg ik voor de KLM."

Het zingen kwam daarna pas tot bloei. In 2016 lanceerde Martino Het is over en dat nummer werd meteen goed ontvangen. Doordat hij gestimuleerd werd door mensen uit het vak, kwam er meer. Zoals Kerstmis in de zomer, Mooie zigeunervrouw en Zo lang je bij me bent. "Dat nummer was speciaal voor mijn moeder", geeft Martino ronduit toe. "Ze wil dat ik dat lied op haar uitvaart ga zingen. Ik weet niet of ik dat dan kan hoor. Ik wil graag mensen raken, maar ze is pas 75. Ze heeft wel wat kwaaltjes, maar haar uitvaart is hopelijk nog ver weg. Zelf gaat ze voor de 100!"

Passen en meten

Martino is populair. Live, maar ook op TV Oranje en lokale en digitale zenders. Na het uitkomen van de nieuwe single liep zijn agenda snel vol met uitnodigingen voor live interviews. Dat is passen en meten want er moet ook nog gevlogen worden. "Gelukkig kan ik mijn vliegrooster makkelijk aanpassen", lacht de zanger, "want als ik vlieg ga ik vaak ver weg. Ik ben net terug van een week Maleisië. Ik zou nooit helemaal zonder vliegen kunnen, maar als ik echt zou doorbreken als zanger pas ik daar wel een mouw aan."