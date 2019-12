Drie auto’s zwaar beschadigd na brand op Piet van Gentstraat

Schiedam - Drie auto's zijn in de nacht van maandag 23 op dinsdag 24 december zwaar beschadigd geraakt na een brand op de Piet van Gentstraat.



De brandweer had het vuur snel onder controle en kon de schade beperken bij drie auto's. Om zeker te zijn dat de brand uit was werd de motorkap open geknipt. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Brandstichting word niet uitgesloten.