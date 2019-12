Schiedam - Dit bericht is ingezonden op www.nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar zelf een bericht met foto plaatsen! Bart Bos over het Schreiershuisje.



'Van oudsher is het Schreiershuisje op het Hoofd bedoeld als wachthuisje voor de echtgenotes van zeelieden, die hier hun stoere zeebonk opwachtte wanneer zij terugkeerden van zee, of uitzwaaiden bij vertrek. De angst dat de mannen niet meer terugkeerden van de ruwe en nietsontziende zee, deed menig vrouw schreien (huilen) van verdriet. Velen tranen zijn dan ook in de loop der jaren over menig wangen gerold in het Schreiershuisje.

Tegenwoordig worden er vanaf het Hoofd geen zeelieden meer uitgezwaaid, maar staat het Schreiershuisje uit 1931 er nog wel als ter herinnering aan die tijd. Helaas heeft niet iedereen evenveel respect voor de geschiedenis. Jarenlang werd het monumentje gebruikt als openbaar urinoir. Wanneer de walmen van urine tijdens het langslopen de neus al prikkelde werd er weer met een hogedrukreiniger doorheen gegaan.

Om verdere verloedering tegen te gaan is het huisje enkele jaren terug gerestaureerd en wordt het gebruikt voor kunst exposities georganiseerd door Stichting Mooi Werk, zoals het werk van kunstenaar en ontwerper Rob Maan in samenwerking met Jenneke ter Horst met de aansprekende titel “NIET ZEIKEN”, een gelaagd poëtisch werk over kunst in de openbare ruimte en een aanklacht tegen de verloedering ervan.

Met de titel groot op het dak van het historische Schreiershuisje kan het in ieder geval niemand meer ontgaan dat het monumentje geen openbaar urinoir is. Kwestie van 'wie de schoen past'!'