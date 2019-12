kinderkerstnacht met toneel muziek en zang in grote of sint janskerk

Schiedam - De kinderkerstnacht in de Grote- of Sint Janskerk is een speciale viering die helemaal door kinderen wordt uitgevoerd maar voor iedereen bedoeld is. Met veel toneel, muziek en zang.



Tijdens de viering op dinsdag 24 december wordt de musical Operatie Kerstpost uitgevoerd en ook het bekende kerstverhaal wordt uitgebeeld. De koningin wil graag een groot feest geven met kerst en nodigt al haar vrienden uit. Twee nogal luie postbodes moeten alle uitnodigingen rondbrengen. Maar zij horen dat niemand tijd heeft om te komen, allemaal zijn mensen te druk met alles. Hoe lost de koningin dat op? Want het feest moet toch doorgaan!

Dinsdag 24 december om 19.00 uur in de St. Janskerk. Van harte welkom en toegang vrij.



