Fred Westerbeke nieuwe politiechef Rotterdam: 'Juiste man op juiste plek'

Rotterdam - Fred Westerbeke wordt per 1 april 2020 de nieuwe politiechef van de eenheid Rotterdam. De korpschef verzoekt de minister Fred Westerbeke voor te dragen voor benoeming bij Koninklijk Besluit. Hij volgt daarmee Frank Paauw op die dit voorjaar politiechef in Amsterdam werd. Tot de komst van Westerbeke neemt Hans Vissers als politiechef ad interim de functie waar.

Fred Westerbeke (57) begon zijn loopbaan bij de politie in Rotterdam, waar hij startte als inspecteur bij de uniformdienst op Rotterdam-Zuid. Westerbeke vervulde meerdere functies bij de politie, waaronder die van plaatsvervangend korpschef van de voormalige korpsen Kennemerland en Landelijke Politiediensten. Na de officiersopleiding aan de Nederlandse Politie Academie behaalde hij ook zijn doctoraal rechtsgeleerdheid (cum laude) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 2009 stapte hij over naar het Openbaar Ministerie. Hij was achtereenvolgens hoofdofficier van justitie in Utrecht en in Rotterdam. Sinds 2014 is hij Hoofdofficier van het Landelijk Parket. In die laatste functie was hij onder meer verantwoordelijk voor het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17 en diverse grote onderzoeken op het gebied van terrorisme en georganiseerde criminaliteit.

Westerbeke: 'Ik ben zeer gemotiveerd om mij in te mogen zetten voor de politie en meer in het bijzonder de Eenheid Rotterdam. Het is tenslotte de regio waar ik al zo veel jaren woon, werk en leef en ik ooit als jonge politieman begon. Na elf prachtige jaren bij het Openbaar Ministerie, een organisatie met geweldige mensen en veel betrokkenheid en kwaliteit, beschouw ik het als een voorrecht om over te mogen stappen. Mijn nieuwe functie zorgt voor een mooie overlap om verder te kunnen werken aan de veiligheid en leefbaarheid in deze voor mij mooiste regio van Nederland en daarmee is in feite mijn cirkel rond.'

'In de persoon van Fred Westerbeke hebben we een zeer ervaren nieuwe politiechef voor de Eenheid Rotterdam gevonden', zegt korpschef Erik Akerboom over de nieuwe politiechef. 'Iemand die het gebied goed kent, het politievak goed kent en waardevolle ervaring van buiten het korps meebrengt. Namens de korpsleiding heet ik hem van harte 'welkom terug' bij de politie.'

Regioburgemeester Ahmed Aboutaleb: 'Deze stap is goed nieuws voor de Rotterdamse regio. Met Fred Westerbeke krijgt de Eenheid Rotterdam een ervaren en betrokken politiechef. Hij is de juiste man op de juiste plek om de veiligheidsvraagstukken in deze regio op te pakken. Namens de bestuurders in de eenheid heet ik hem dan ook van harte welkom als politiechef.'