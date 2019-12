Laatste cruiseschip van het jaar in Rotterdam

Regio - Voor de laatste keer dit jaar ligt er vandaag een cruiseschip in Rotterdam. Vanochtend meerde het ms Columbus aan bij de Holland Amerikakade Het was het drukste jaar voor cruiseschepen ooit. En volgend jaar wordt het nóg drukker.

Het ms Columbus vaart vanmiddag alweer de stad uit. Maar op 7 januari is het schip weer terug. Dan is Columbus het eerste schip in Rotterdam van 2020. Wie er dat jaar allemaal nog meer langskomen, kun je zien op de cruisekalender.

Het aantal cruisebezoeken is in enkele jaren sterk toegenomen. De groei is deels toe te schrijven aan de overstap van de rederijen MSC en CMV van Amsterdam naar Rotterdam. Amsterdam is, na het invoeren van toeristenbelasting voor de schepen, minder aantrekkelijk voor de rederijen.

De gemeente denkt ondertussen na over een tweede cruisehaven. Én over vernieuwing van de huidige cruiseterminal aan de Wilheminapier. Wat betreft de uitstoot van de schepen is er vorige week gestart met een proef aan de Parkkade met walstroom voor kleine schepen., Die proef wordt volgend jaar gevolgd door een test voor gróte zeeschepen.